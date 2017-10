SPROCATI, ARTISTA DELLA SALERNITANA: GOL, ASSIST E… SCUSATE IL RITARDO

L’ultimo turno infrasettimanale di Serie B, valido per l’undicesima giornata, ha messo in evidenza vari talenti del campionato cadetto. A spiccare, per rendimento e gol messi a segno, è senza alcun dubbio Mattia Sprocati che, realizzando una doppietta, ha permesso alla sua Salernitana di sbancare Novara con il risultato di 2-3. Un avvio di stagione a dir poco magico e convincente per l’esterno di centrocampo, tanto che per il suo talento pare sia giunto il momento di spiccare definitivamente il volo. Ma per chi segue da anni la B e non solo, la sua esponenziale crescita non rappresenta affatto una sorpresa. Sprocati ha sempre risposto presente sul campo, ma qualcosa non gli aveva finora permesso di mettere in evidenza le proprie qualità. Il suo percorso inizia da molto lontano, nel settore giovanile del Pavia, club che gli consente di esordire tra i professionisti nella stagione 2011-2012. Il ragazzo nato a Monza il 28 aprile del 1993, dimostra sin da subito di avere capacità fuori dal comune e la sua dedizione, costantemente impiegata durante gli allenamenti settimanali, lo porta a compiere passi importanti. Dal Pavia, Sprocati, passa al Parma venendo aggregato nella formazione Primavera disputando anche il Torneo di Viareggio con un bottino personale di 3 centri in 6 gare. Nell’annata successiva il club ducale decide che per Sprocati sarebbe meglio accumulare esperienza sul campo tra i professionisti e così lo manda in prestito alla Reggiana, formazione con cui si mette in mostra facendo spesso la differenza. Rientrato alla base, saluta ancora e si accasa al Perugia. In Umbria, con grande abnegazione e spirito di sacrificio, contribuisce alla vittoria del campionato di Lega Pro e all’agognato ritorno in Serie B dei Grifoni. Ottenuto questo importante traguardo sul campo, rientra nuovamente a Parma.

A quel punto giungono diverse richieste per il talento nativo di Monza, le sue recenti gesta impressionano tutti attirando le attenzioni di numerosi club. Sprocati riesce a guadagnarsi la B e a prelevarlo a titolo temporaneo è il Crotone. Con i calabresi trova pochissimo spazio, non riesce a imporsi e all’apertura del mercato invernale decide di cambiare aria accentando l’offerta della Pro Vercelli. Con i Bianchi scende spesso in campo e il suo score al termine della stagione è di 3 reti e diversi assist per i compagni in 14 apparizioni. Nel frattempo il Parma fallisce e la stessa Pro Vercelli decide di acquistare interamente il suo cartellino a parametro zero. In Piemonte probabilmente avviene la sua esponenziale crescita, in particolar modo sotto il profilo tattico. Il suo ottimo rendimento non passa inosservato e la Salernitana, lo scorso gennaio, si fa avanti acquistandolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. La sua esperienza con la Pro Vercelli, dunque, si conclude con 41 presenze e 4 marcature personali. In granata, alla corte di Alberto Bollini, il suo impatto è dei migliori. Sprocati dà subito la sensazione di poter trascinare la squadra verso la zona playoff. La sua inarrestabile corsa, la sua capacità di inserimento senza palla e il suo grande agonismo, lo fanno diventare uno dei nuovi idoli dei tifosi. Terminato il campionato, la Salernitana non ha dubbi ed esercita il diritto di riscatto acquisendo interamente il suo cartellino. Sprocati è consapevole della grande opportunità e ripaga immediatamente la fiducia sul campo: in questo avvio di stagione ha già mandato per ben 4 volte in gol i propri compagni siglando 5 reti, considerando anche la determinante doppietta di Novara. Il talento classe ’93, finora inspiegabilmente frenato, è pronto a spiccare il volo verso la Serie A. Magari con la Lazio, uno scenario da tenere in considerazione. Sprocati: gol, assist e… scusate il ritardo.

Foto: Il Mattino