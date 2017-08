Ufficiale: Lazio, Lo Ameth al Naxxar Lions libera il tesseramento di Caicedo

“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Lo Ameth al Naxxar Lions FC”. Con questo comunicato, la Lazio ha reso nota la cessione al club maltese del Naxxar Lions di Lo Ameth, calciatore che nelle score era stato prelevato dal Milan. Un escamotage messo in scena per liberare uno slot da extracomuntario utile per tesserare il nuovo arrivato Caicedo, attaccante ecuadoriano ex Espanyol.