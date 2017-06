Le prossime ore possono essere decisive per il trasferimento di Andrea Conti al Milan. Ci sarà un incontro nel pomeriggio tra il suo agente Mario Giuffredi e il club rossonero. Innanzitutto il Milan vuole raggiungere le intese definitive con il laterale, in procinto di partire con l’Under 21 per disputare gli Europei. Il Milan ha fretta anche perché nelle ultime ore direttamente dalla Cina l’Inter ha chiesto di…