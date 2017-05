Verratti, l’agente: “Zero possibilità di vederlo alla Juve. Futuro? La Ligue 1 gli sta stretta…”

Donato Di Campli, agente di Marco Verratti, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, facendo chiarezza sul futuro del centrocampista del Paris Saint-Germain: “Se ho incontrato la Juve? Ma il ds della Juve, Paratici, è qui vicino e mi odia… (ride, ndr). Non ci siamo visti con i dirigenti bianconeri a Montecarlo, non ho incontri in programma, sono qui per vedere la partita. Purtroppo al momento ci sono zero possibilità di vederlo alla Juventus. Il PSG vuole tenerlo, lo hanno sempre detto; ma ci vedremo presto e faremo il punto con la società. E’ chiaro che vuole essere il più importante del Paris. Cavani è il più pagato dopo il rinnovo e lui deve prendere di più? Voto 10, avete capito… Non è questione di soldi, in questo mondo è mors tua vita mea. Futuro? Verratti ha 24 anni, deve iniziare a vincere e se pensiamo che vincere la Ligue 1 sia sufficiente abbiamo sbagliato tutti”.

Foto: Metro.co.uk